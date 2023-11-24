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В Нижегородской области случилось смертельное ДТП с пятью автомобилями

В Дзержинске два человека погибли при столкновении пяти автомобилей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В городе Дзержинске Нижегородской области утром 24 ноября произошла смертельная авария, где столкнулись сразу пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Авария произошла около 8 часов утра на Автозаводском шоссе. По данным ведомства, в инциденте погибли два человека, их личности устанавливаются. Еще один человек получил травмы, ему помогают медики. Как рассказал NN.ru источник в экстренных службах, погибшими оказались женщины. Детей среди пострадавших нет, отметили в МЧС.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники и техника МЧС.

До этого житель поселка Вычегодский под Котласом сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил подростка на мотоцикле. Сбитого им 15-летнего мальчика мужчина затащил на заднее сиденье своей машины и несколько часов колесил по поселку, чтобы запутать следы, но был задержан сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Ульяновской области сообщил о пострадавших при столкновении поездов.

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