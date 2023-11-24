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В аэропортах Москвы задержаны или отменены порядка полсотни рейсов на фоне снегопада

«Яндекс Расписание»: около 50 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

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Shutterstock

38 рейсов задержаны и еще 12 отменены из-за снегопада в трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса »Яндекс Расписание».

По состоянию на 08:37 мск во Внуково были задержаны восемь рейсов, еще пять отменены. В Домодедово пять рейсов были отменены и еще 16 задержаны. В Шереметьево два рейса были отменены и еще 14 задержаны.

До этого Гидрометцентр РФ предупреждал москвичей об облачной погоде, снеге и гололедице. Москвичей и жителей пригородов предупредили, что из-за метели, гололедицы и снежных заносов на дорогах до 21:00 мск пятницы будет действовать желтый уровень погодной опасности.

В четверг, 23 ноября, в аэропортах Москвы задержали 19 рейсов, при этом число отмененных рейсов составило 10.

Ранее в Шереметьево задержали босую бортпроводницу «Аэрофлота», скакавшую по машинам.

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