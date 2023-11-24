В октябре цена на бананы в рознице выросла

В октябре 2023 года средняя розничная цена килограмм бананов в России поднялась до 143,4 рубля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В этом же месяце 2022 года средняя цена составляла 97,7 рубля за килограмм. То есть стоимость бананов за год увеличилась на 47%. Для отдельно взятого октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года.

При этом по темпу роста цен среди фруктов лидерскую позицию заняли апельсины. Эти цитрусовые подорожали в октябре до 209 рублей за килограмм — почти на 80% больше, чем в октябре 2022-го.

До этого владелица экспортной компании Kalinina, член совета директоров греко-российской торговой палаты Елена Калинина предупредила, что греческое оливковое масло в России может подорожать в два раза. По ее словам, сейчас греческое масло продается в России по более низким, чем в Европе, ценам за счет партий, которые были поставлены еще по старой стоимости. Однако неприятный сценарий возможен из-за плохого урожая оливок в Греции и роста отпускных цен производителей.

Ранее стало известно, что в России резко снизилась цена на красную икру.