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В Москве рекордно низкое атмосферное давление

Синоптик Тишковец: атмосферное давление в Москве достигло минимума с 1973 года

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Maxim Shemetov/Reuters

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве достигло минимума с 1973 года. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Сообщается, что уровень атмосферного давления в Москве продолжаться всю ночь и в 6:00 по мск составил 719,7 мм ртутного столба, что ниже, чем в 1973 году, когда было зарегистрирован прежний минимум давления в 722,3 мм ртутного столба.

«При низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе, что приводит к сокращению поступления кислорода в сосуды и ткани, из-за чего и без того низкое артериальное давление гипотоников понижается. Может ухудшится состояние здоровья — снижение сосудистого тонуса и обострение симптомов, характерных для гипотензии (включая «мушек» перед глазами, тошноту, сонливость и головокружение)», — предупредил синоптик.

Отмечается, что в ближайшее время уровень давления продолжит снижается и достигнет 717 мм ртутного столба.

До этого сообщалось, что атмосферное давление в Москве опустится ниже рекорда 1973 года.

Ранее в Москве два дня подряд обновился рекорд атмосферного давления.

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