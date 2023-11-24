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Семейный чат амурских тигров удалось заснять

В Приморье на фотоловушку попал семейный чат амурских тигров

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Илья Наймушин/РИА Новости

Фотоловушка национального парка «Земля леопарда» в Приморье запечатлела общение самки краснокнижного амурского тигра и ее выросших детей с использованием запаховых меток. Оказалось, что основным объектом взаимодействия для этих кошек стало маркировочное дерево, на котором они оставляли запаховые и визуальные отметки для общения.

Мама-тигрица и два ее выросших детеныша продолжали общаться, пока последние готовились отправиться в самостоятельную жизнь.

Сначала к дереву подошла молодая самка под номером T 107F и понюхала его, после продолжила свой путь. Несколько дней спустя к дереву пришла ее мама T 28F, чтобы «прочитать» информацию о своей дочери. Через два дня молодая самка вернулась и оставила свои запаховые и когтевые отметки на дереве, активно терлась о его ствол.

Ученые отмечают, что некоторое время спустя к дереву подошел брат T 105M. Он изучил метки своих родственников и продемонстрировал флемен — гримасу, похожую на улыбку. Это поведение помогает ему улавливать феромоны соседей в лесу. Затем он снова обнюхал дерево и удалился.

«У самки T 28F было четыре тигренка в этом выводке, двое из которых покинули материнскую территорию немного раньше, чем остальные. В природе такие большие выводки являются редкостью для амурских тигров, поэтому особенно радует, что все четверо достигли возраста самостоятельности. Это свидетельствует о благополучном состоянии популяции краснокнижных хищников на территории «Земли леопарда», — отмечает старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников на планете и включен в международную Красную Книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех регионов: Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. По последним данным, в России проживает около 750 амурских тигров, включая тигрят.

Недавно жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе.

Ранее тигр напал на домашнюю собаку в поселке Раздольное Приморского края.

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