После нападения неизвестного на детей в Дублине начались протесты

В центре Дублина проходят протесты после того, как три малолетних ребенка и женщина подверглись нападению 50-летнего мужчины, сообщает Ирландская телерадиовещательная компания (RTE).

Журналисты сообщают, что около площади Парнелл, где ранее произошел инцидент, собрались люди и напали на нескольких полицейских, забросав их пиротехническими средствами, как минимум один получил травмы. Также была подожжена одна из полицейских машин.

Газета The Irish Times пишет, что был подожжен городской автобус, по данным Би-би-си, в беспорядках участвуют футбольные хулиганы.

Центральная часть города остается перекрытой, на место беспорядков стянут дополнительные силы правоохранителей.

До этого газета Daily Mail писала, что в столице Ирландии не менее трех человек пострадали в результате вооруженного нападения на школу. После этого район площади Парнелл был оцеплен. В больницу доставили троих несовершеннолетних. Ряд СМИ сообщал, что подозреваемый уже арестован. При этом его личность пока не установлена, а он сам также получил травмы на месте происшествия.

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