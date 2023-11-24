Названа дата, когда Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

В пятницу, 24 ноября, Израиль планирует отпустить из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на израильского чиновника.

Источник сообщил, что израильская сторона собирается отпустить женщин и мужчин, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Их доставят в свои города на Западном берегу, когда ХАМАС отпустит удерживаемых в секторе Газа заложников.

Военная операция Израиля против ХАМАС после кратковременного перемирия будет возобновлена, а ЦАХАЛ сразу же начнет интенсивные боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Бои будут продолжаться еще как минимум два месяца, добавил он. Четырехдневное перемирие начнется утром 24 ноября. В этот период должны быть освобождены 50 израильских заложников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.