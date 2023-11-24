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Стоматолог рассказал, в каких случаях надо обязательно удалять зуб

Врач Антонов: при переломе корневой части зуба нет возможности его спасти

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Срочное удаление зуба — это экстренная манипуляция, которую проводит стоматолог только в том случае, если нет никакой возможности спасти его или если зуб становится источником инфекции, проникающей в костную ткань и кровь. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.

«Как правило, изначально причина инфицирования — это глубокий кариес, который инфицировал пульпу зуба. Через зараженную пульпу корневых каналов инфекция выходит в окружающую его костную ткань, далее начинается образование гноя в костной ткани. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной постоянно вытекает в ротовую полость. Это первая причина для удаления зуба», — объяснил он.

Вторая причина обязательного удаления зуба — это перелом или трещина в коронковой и корневой части зуба.

«Тут вообще нет никакой возможности спасти зуб. А третья весьма распространенная причина удаление зуба — это когда зуб качается, а его корень оголился более чем на 1/3 длины. Это происходит в результате пародонтоза. Четвертая причина обязательного удаления — это «зубы мудрости», которые часто начинают свой рост в сторону от основного зубного ряда, тем самым травмируют окружающие ткани или, при небольшом размере челюсти, начинают толкать соседние зубы, что приводит к искривлению всего зубного ряда. Иногда по ортодонтическим показаниям удаляются «четвертые» зубы на той челюсти, где большая скученность зубов, и планируется установка брекетов. Тем самым создается запас места, которое займут оставшиеся зубы», — резюмировал врач.

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