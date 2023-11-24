Врач объяснил, о чем говорит боль в правом боку

Чаще всего боль в правом боку связана с желчным пузырем или печенью. При нарушении их функционирования человек ощущает дискомфорт в области правого подреберья. Боль, как правило, тянущая, с характерной локализацией под ребрами. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

«Причин боли достаточно много, однако все они так или иначе связаны с нарушением функции внутренних органов. Поэтому в первую очередь необходимо обратиться за консультацию к специалисту, чтобы проверить желчный пузырь, печень и желудок», — объяснил он.

Среди наиболее распространенных причин боли в правом боку, в частности, может быть и стресс.

«Человеческий организм производит 1,5 литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается. Солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника, сжимается. В результате возникает напряжение в 12-перстной кишке и желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике. В итоге повышается концентрация токсичных веществ, стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль. Далее увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки и вызывают дискомфорт в правом подреберье. Чем больше у пациента заболеваний внутренних органов, тем сильнее боль: сопутствующие заболевания ухудшают ситуацию и способствуют быстрому скоплению токсинов и желчи», — добавил врач.

Вызывает нарушение сброса желчи также неправильное питание — химия, красители, фастфуд, нерегулярное питание.

«Неправильный образ жизни и подсластители в еде не дают организму нормально вырабатывать ферменты и нарушают обмен веществ. Все органы взаимосвязаны между собой, поэтому если от питания страдает только желудок, со временем боль передается в органы правого бока», — резюмировал он.

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