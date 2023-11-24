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Россияне рассказали, какой предпочитают кофе

Россияне назвали кофе и чай любимыми согревающими напитками

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Shutterstock

Почти половина (48%) опрошенных россиян заявили, что среди согревающих напитков предпочитают кофе. Это показало исследование «Ленты Онлайн», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще почти 44% выбирают чай, а 5% пьют эти напитки в равной степени.

Чуть больше 2% отметили, что не пьют кофе и чай вообще и заменяют их цикорием, матчей или теплой водой с лимоном. Всего 1% предпочитает какао.

Самый популярный кофе среди участников опроса — зерновой, его выбирают 42% респондентов. На молотый и растворимый пришлось почти по 27% голосов, остальные ответили, что пьют кофе в капсулах. Также опрос показал, что кофе с молоком — идеальная пара, которую предпочитают почти 60%.

Классический черный чай выбирают 38% опрошенных, зеленый пьют 22%. Около 17% употребляют в течение дня фруктовый напиток, 13% — травяной. Самым популярным сортом черного чая стал эрл грей.

Самые любимые сладости к горячему напитку — шоколад и конфеты. Их выбирают почти 32% опрошенных. Бутерброды выбирают почти 29%, печенье и торты — чуть больше 19%, без всего кофе и чай пьют 13%. Всего 7% опрошенных выбирают полезные сладости — сухофрукты.

Ранее ученые выяснили, что отходы кофеен могут помочь бороться с болезнью Альцгеймера.

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