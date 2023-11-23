Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Житель Ельца получил удар током, забравшись на крышу вагона грузового поезда. Об этом сообщают «Вести Липецк».

Инцидент произошел в елецком депо, местный житель забрался на один из вагонов грузового поезда, состав в это время находился рядом с контактным проводом.

Мужчину ударило током в 27 тысяч вольт, к моменту приезда скорой помощи пострадавший был жив. Он получил множественные травмы и ожоги, за его жизнь борются врачи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит.