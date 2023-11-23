Арестован криминальный авторитет Фартовый

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу авторитетного бизнесмена Александра Дискова по прозвищу Фартовый. Его поместили в СИЗО до 21 января 2024 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

Предпринимателю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

По данным следователей, 12 ноября Фартовый принимал участие в потасовке у бара «Нравы», расположенном на улице Радищева. Он подрался с тремя мужчинами. Во время потасовки Дисков нанес одному из них серьезные телесные повреждения. Затем он стал угрожать пистолетом проходящим мимо бара людям и три раза выстрелил по автомобилю марки Cadillac Escalade, стоявшему около заведения.

Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы арестованного, заявил, что его подопечный не признает вину.

«Дисков является действующим военнослужащим, и сегодняшняя мера пресечения должна была избираться в екатеринбуржском гарнизонном военном суде, поэтому решение будет обжаловано в Свердловском областном суде», — приводит его слова издание.

Накануне РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в аэропорту Екатеринбурга правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу Фартовый.

По информации телеканала, мужчина уехал в Дубай после драки в кальянной, которая произошла 12 ноября.

Как писал портал Е1, ссылаясь на источник, криминальный авторитет предполагал, что спустя время после произошедшего «все утихло», поэтому он вернулся в Екатеринбург.

Ранее Албания разрешила экстрадицию в Россию криминального авторитета Васю Бандита.