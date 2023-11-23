В Люберцах напавшего с мачете на мать с ребенком мужчину отправили в СИЗО

Мужчину с мачете, напавшего в Люберцах на мать с ребенком, отправили в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Суд избрал 36-летнему россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2024 года. Его обвиняют в покушении на расправу из хулиганских побуждений и применении насилия в отношении представителя власти.

«Обвиняемый не признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений и от дачи показаний отказался», — сообщили в ведомстве.

Мужчина с мачете напал на женщину и ее 14-летнего ребенка. Оба получили резаные раны. Он заявил, что над его семьей совершили расправу, а он сам является «избранным Богом», рассказали очевидцы произошедшего. Задержание россиянина попало на видео — полицейским пришлось открыть стрельбу.

Ранее в Челябинске глава корейской диаспоры напал с мачете на человека.