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В Люберцах напавшего с мачете на мать с ребенком мужчину отправили в СИЗО

В Подмосковье мужчину, напавшего с мачете на мать с ребенком, отправили в СИЗО

Мужчину с мачете, напавшего в Люберцах на мать с ребенком, отправили в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Суд избрал 36-летнему россиянину меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2024 года. Его обвиняют в покушении на расправу из хулиганских побуждений и применении насилия в отношении представителя власти.

«Обвиняемый не признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений и от дачи показаний отказался», — сообщили в ведомстве.

Мужчина с мачете напал на женщину и ее 14-летнего ребенка. Оба получили резаные раны. Он заявил, что над его семьей совершили расправу, а он сам является «избранным Богом», рассказали очевидцы произошедшего. Задержание россиянина попало на видео — полицейским пришлось открыть стрельбу.

Ранее в Челябинске глава корейской диаспоры напал с мачете на человека.

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