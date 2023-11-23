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Старшеклассница проглотила 15 шариков от магнитного конструктора в Подмосковье

mk.ru: в Подмосковье девятиклассница проглотила 15 магнитных шариков

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FotograFFF/Shutterstock

В Черноголовке старшеклассницу госпитализировали с инородными телами в желудке, девочка проглотила магниты от детского конструктора. Об этом сообщает mk.ru.

В одну из подмосковных больниц обратилась 15-летняя школьница в сопровождении родителей, ученица девятого класса рассказала, что была в гостях, там она увидела магнитный конструктор, который собирали маленькие дети.

Она взяла 15 магнитных шариков, положила в рот и легла на кровать, в какой-то момент школьница отвлеклась и проглотила магниты.

В ходе обследования наличие инородных тел подтвердилось, магниты успели переместиться в тонкий кишечник, девочка госпитализирована, врачам предстоит извлечь магниты.

Ранее четырехлетний ребенок оказался в больнице, проглотив магнитную рыбку.

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