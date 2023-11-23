Медсестра показала, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

Amanda Eller/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медсестра из США показала, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем, пишет LADBible.

Для того, чтобы лучше была видна разница, медсестра Аманда Эллер положила рядом с легкими курильщика легкие здорового человека. На кадре видно, что органы дыхания мужчины, зависимого от сигареты, покрыты черным цветом и напоминают куски угля.

Кроме того, она показала, что легкие курильщика функционируют не так, как должны.

«Они утратили свою эластичность. При вдохе они растягиваются, но при выдохе «защелкиваются» и остаются в таком положении, они не могут распрямиться», — объяснила специалист.

Кадры настолько впечатлили пользователей соцсетей, что многие люди признались, что поле увиденного задумываются бросить курить.

«Готовлюсь к очередной попытке бросить курить», — написал один из комментаторов.

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