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Медсестра показала, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

LADBible: медсестра показала легкие курильщика с 20-летним стажем

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Amanda Eller/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Медсестра из США показала, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем, пишет LADBible.

Для того, чтобы лучше была видна разница, медсестра Аманда Эллер положила рядом с легкими курильщика легкие здорового человека. На кадре видно, что органы дыхания мужчины, зависимого от сигареты, покрыты черным цветом и напоминают куски угля.

Кроме того, она показала, что легкие курильщика функционируют не так, как должны.

«Они утратили свою эластичность. При вдохе они растягиваются, но при выдохе «защелкиваются» и остаются в таком положении, они не могут распрямиться», — объяснила специалист.

Кадры настолько впечатлили пользователей соцсетей, что многие люди признались, что поле увиденного задумываются бросить курить.

«Готовлюсь к очередной попытке бросить курить», — написал один из комментаторов.

Ранее ученые обнаружили новый способ борьбы с никотиновой зависимостью.

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