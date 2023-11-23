Друг погибшего в Индии россиянина назвал возможную причину его смерти

Друг погибшего в Индии россиянина Максима Белецкого рассказал «Газете.Ru», что у того была обнаружена черепно-мозговая травма. По словам Александра, Максим в ближайшее время планировал вернуться в Россию. В версию местной полиции о том, что Белецкий вместе со своей подругой Анной Ранцевой мог погибнуть от передозировки наркотиками, Александр не верит.

«Максима хорошо знал, мы вместе с ним играли в театре, а также организовали собственную группу. Потом мы с ним уехали в Крым, а там наши пути разошлись. Я уехал к себе в город, а он остался там, но потом улетел в Индию вместе с Аней, как я понимаю. Конечно, вся эта новость стала для меня, да и для всех, шоком. Максима все ждали и надеялись, что он вернется, он еще недавно только писал, что скоро приедет обратно. И тут такое. Знаю, что Максим баловался травкой, но не думаю, чтобы она стала причиной его смерти. Я узнал от его мамы информацию, что у него черепно-мозговая травма была обнаружена», — сказал Александр.

В субботу, 18 ноября, издание The Times of India сообщило, что в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере страны были обнаружены тела двух российских граждан.

Отмечается, что полиция нашла 37-летнего Максима Белецкого и 21-летнюю Анну Ранцеву в бассейне с горячими источниками в Тегри. Оба были обнаженными. Рядом с бассейном лежали их мобильные телефоны и паспорта, а также две записки, в которых была просьба отправить вещи туристов через посольство России их семьям.

Изначально местная полиция считала, что могло произойти двойное убийство. Однако полицейские допускают, что найденные записки могут указывать на то, что Максим и Анна совершили суицид, возможно, это была передозировка наркотиками.

Посольство России информировано о произошедшем.

На текущий момент известно, что Белецкого кремируют и похоронят в Индии.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.