Губернатор ЯНАО объявил 2024 год на Ямале Годом детства

Важнейшей задачей для северян является скорейшая ликвидация ветхого жилья, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на дне региона в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы планируем расселить миллион квадратных километров, 20 тысяч семей — это задача на пятилетку, и она будет решена. Развитие инфраструктуры Севера невозможно без доступности: Пуровский мост, которого мы ждали 40 лет, сегодня действует. И, конечно, главный подарок для новоуренгойцев — запустили новый аэропорт, который сегодня принимает всех гостей нашей газовой столицы. Все это было бы невозможно без поддержки нашего национального лидера», — сказал Артюхов.

На выставке «Россия» также анонсировали проведение фестиваля науки. Фестиваль пройдет с 25 по 26 ноября в городе Надым, который станет одной из площадок просветительского проекта в сфере популяризации науки в России.

Кроме того, губернатор Артюхов и руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Посещение выставки «Россия» и открытый диалог стали финальными событиями путешествия участников проекта «Моя Россия» по городам России. Поездку организовал округ.

Также, Дмитрий Артюхов отметил, что особым поводом для гордости являются семьи Ямала — треть семей региона – многодетные. Число таких семей выросло почти на двадцать пять процентов за последние пять лет.