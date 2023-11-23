Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор ЯНАО объявил 2024 год на Ямале Годом детства

Губернатор Артюхов: развитие инфраструктуры Севера невозможно без доступности

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Важнейшей задачей для северян является скорейшая ликвидация ветхого жилья, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на дне региона в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы планируем расселить миллион квадратных километров, 20 тысяч семей — это задача на пятилетку, и она будет решена. Развитие инфраструктуры Севера невозможно без доступности: Пуровский мост, которого мы ждали 40 лет, сегодня действует. И, конечно, главный подарок для новоуренгойцев — запустили новый аэропорт, который сегодня принимает всех гостей нашей газовой столицы. Все это было бы невозможно без поддержки нашего национального лидера», — сказал Артюхов.

На выставке «Россия» также анонсировали проведение фестиваля науки. Фестиваль пройдет с 25 по 26 ноября в городе Надым, который станет одной из площадок просветительского проекта в сфере популяризации науки в России.
Кроме того, губернатор Артюхов и руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Посещение выставки «Россия» и открытый диалог стали финальными событиями путешествия участников проекта «Моя Россия» по городам России. Поездку организовал округ.

Также, Дмитрий Артюхов отметил, что особым поводом для гордости являются семьи Ямала — треть семей региона – многодетные. Число таких семей выросло почти на двадцать пять процентов за последние пять лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий