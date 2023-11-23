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Врач назвала оптимальное количество приемов пищи в день

Врач Коробкина: трехразовое питание является наиболее оптимальным

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Shutterstock

В день лучше придерживаться трехразового питания, чтобы сохранить здоровье и хорошую физическую форму. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анна Коробкина.

По ее словам, такой режим питания является оптимальным, потому что дает организму время на усвоение съеденного. Помимо этого, можно придерживаться интервального питания, которое также хорошо себя зарекомендовало, в том числе, с научной точки зрения, продолжила эксперт.

«Что значит интервальное питание? Если это не диета, а именно интервальное питание, то есть мы просто выдерживаем ночной голод, например, поели в 8 и следующий прием пищи у нас, условно, в 10 утра. Или в 7 вечера и следующий прием пищи у нас в 9 утра, то это нормальное интервальное голодание. Какие-то другие ее вариации — это уже, наверное, крайности», — пояснила Коробкина.

Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина до этого говорила, что понятие «правильное питание» подразумевает включение в свой рацион продуктов, в которых содержатся белки, жиры, углеводы. Она уточнила, что при построении питания важно учитывать образ жизни человека. По ее словам, в рацион важно включать животные и растительные белки.

Ранее врач рассказал, чем грозит переедание.

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