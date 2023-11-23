В Казани к саммиту БРИКС планируют благоустроить 26 маршрутов

В Казани в преддверии саммита стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который пройдет в городе в 2024 году, планируют благоустроить 26 городских маршрутов. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, на эти цели из бюджета республики выделили 6,5 млрд рублей. По маршрутам следования гостей саммита планируют провести ремонт 18 участков дорог, а также тротуары и парковки. Работы проведут по улицам Островского, Карла Маркса, Батурина, Московская, Право- и Лево-Булачная, Комсомольская и не только.

Помимо этого, вдоль отремонтированных участков дорог высадят 1 тыс. деревьев и кустарников, около 4,8 тыс. многолетних и 18,6 тыс. однолетних растений. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», на их проведение направят 4,4 млрд рублей.

В начале ноября в пресс-службе казанской мэрии сообщали, что в Казани начали готовить гостевой маршрут к саммиту БРИКСи. В рамках этой работы представители администрации Вахитовского и Приволжского районов города осматривали здания, которые расположены вдоль будущего маршрута.

Ранее политолог оценила возможности стран БРИКС в решении конфликта на Ближнем Востоке.