На Сахалине помиловали за участие в СВО осужденного каннибала-рецидивиста Горина

На Сахалине помиловали осужденного на 22 года колонии строгого режима за серию расправ и каннибализм рецидивиста Дениса Горина. Об этом сообщает сетевое издание «Курьер. Среда».

По информации сетевого издания, Горин отправился из колонии в зону СВО. В соцсетях он опубликовал фотографию в камуфляжной одежде с нашивкой «Зачебурашим».

Сообщается, что 44-летний россиянин не единожды попадал в места лишения свободы. Первый раз его осудили на 10 лет за расправу и каннибализм, но Горин вышел в 2010 году по УДО за примерное поведение.

После освобождения он вместе с братом совершил еще две расправы. В одном из случаев также был установлен факт каннибализма. Тогда рецидивиста отправили в колонию строгого режима на 22 года.

Ранее ярославский сатанист-расчленитель освободился благодаря СВО.