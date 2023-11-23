«Удивительное событие»: власти Ярославля ответили на обращение горожанки спустя 994 дня

Жительница Ярославля обратилась к городской администрации в начале марта 2021 года и получила ответ через 994 дня. Об этом она рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу поделиться удивительным событием, я наконец-то получила ответ от мэрии города Ярославля о состоянии и чистке дорог в городе Ярославле», — написала девушка, подкрепив заявление скрином письма, полученного ею по электронной почте вечером 22 ноября.

В сформулированном спустя почти три года ответе на обращение представители администрации, по словам горожанки, указали, что с уборкой дорог в городе проблем нет.

Ранее жители Ярославля пожаловались на лужу, в которую проваливаются автомобили.