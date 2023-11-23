Врачи объяснили, чем опасны обнаруженные в покупных пельменях патогенные бактерии

Обнаруженные в пельменях популярных марок патогенные бактерии, в том числе сальмонелла и листерия, особенно опасны для отдельных категорий населения, в первую очередь – для беременных и детей, предупредила врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Чаще всего, по ее словам, такие микроорганизмы приводят к кишечным расстройствам.

Самыми опасными считаются сальмонелла и кишечная палочка, листерия редко провоцирует серьезные заболевания. Однако для некоторых людей опасны даже такие микроорганизмы, подчеркнула врач.

«Конечно, мы говорим про беременных, про детей, про людей ослабленных, которые переносят какое-либо заболевание со снижением иммунных, защитных функций организма. Для них даже, казалось бы, такой безобидный микроорганизм, как листерия, может вызывать клинические проявления», - пояснила она в беседе с телеканалом «360».

При отравлении человек чаще всего страдает нарушением пищеварения, чувствует дискомфорт в пищеварительной системе, наблюдаются тошнота, рвота и понос.

По словам Кругловой, заражение бактериями популярных у россиян марок пельменей могло произойти из-за нарушения норм СанПиНа. Правила достаточно жесткие, при их соблюдении такой ситуации не возникнет, убеждена врач.

Среди основных мер профилактики Круглова назвала термическую обработку, которая сильно снижает риск заражения патогенными микроорганизмами. Нужно четко соблюдать интервалы приготовления продукта, подчеркнула она. При этом сальмонеллой можно заразиться даже просто при прикосновении к сырым пельменям. После закладывания их в кипящую воду врач посоветовала не прикасаться к другим продуктам, помыть руки и выбросить упаковку.

Напомним, Роскачество проверило 20 популярных торговых марок пельменей. В некоторых из них специалисты обнаружили листерии, сальмонеллы, кишечную палочку, а также перемолотые кости.

Врачи также предупреждали россиян о вреде покупных пельменей из-за плохого качества мяса и избытка соли.