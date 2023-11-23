Красногорск стал лидером по покупкам ювелирных изделий в Подмосковье

Красногорск занял первое место по покупкам ювелирных изделий в Подмосковье. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу аналитического центра SOKOLOV. Уточняется, что жители города в 2023 году потратили на украшения 1,3 млрд руб.

На втором месте, согласно результатам исследования, оказались Мытищи (1,09 млрд руб.), а на третьем — Балашиха (770 млн руб.). Лидером по объему продаж в регионе традиционно стала Москва (42,9 млрд руб.).

Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали во Внуково (19 296 руб.). При этом самый низкий — в поселке Некрасовка (500 руб.).

До этого в аналитическом центре сообщали, что по итогам 9 месяцев 2023 года лидерами по темпам роста рынка ювелирной розницы стали Ростов-на-Дону (+33%), Омск (+32%) и Краснодар (+31%).

В целом, по данным аналитиков, за 9 месяцев рынок вырос на 13% в денежном выражении и достиг 246 млрд руб. По итогам года аналитики прогнозируют рост на 12-15%. Более трети всех продаж ювелирных украшений (36,6%) приходится на Центральный федеральный округ. На втором месте ПФО с долей 14,3%.

Ранее стало известно, что россияне покупали на распродаже «11.11».