В Петербурге мужчина купил товары по заниженной цене и был задержан

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который благодаря махинациям купил продукты по заниженной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк Росгвардии.

Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Художников. Местный житель взвесил одну картофелину несколько раз и наклеил напечатанные ценники на другие товары. Так как мужчина оплачивал все на кассе самообслуживания, сотрудники ничего не заподозрили.

Позже они узнали о схеме и с помощью камер видеонаблюдения вычислили покупателя. Когда он пришел в магазин снова, сотрудники вызвали силовиков.

Мужчину задержали. Что с ним произошло далее, не сообщается.

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