ВШЭ, МФТИ и ИТМО возглавили рейтинг лучших вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

Первый рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов включил 180 вузов из 64 регионов страны. В него вошли те вузы, у которых есть программы бакалавриата по соответствующим направлениям. В 2023 году в эти вузы на программы в области искусственного интеллекта было принято более 5 тыс. студентов.

Рейтинг был представлен на Восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey. Его подготовили эксперты Альянса в сфере ИИ по поручению президента РФ от 29 января 2023 года при поддержке правительства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Этот рейтинг — важный шаг на пути к формированию высокотехнологичной экономики и технологического суверенитета России, — отметил Александр Ведяхин, член Наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, первый заместитель председателя правления Сбербанка. — Государству он дает возможность оценить положение дел в системе образования и наметить меры по ее развитию, бизнесу — повысить обеспеченность наиболее ценными кадрами, абитуриентам — выбрать лучший вуз и карьерный трек, а самим вузам — определить точки роста и повысить эффективность образовательного процесса».

Учебные заведения в рейтинге распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие). С оценкой А+ лидируют НИУ ВШЭ, МФТИ и НИУ ИТМО. За ними идет группа с оценкой А, в которую вошли МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. В следующую категорию B+ вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, в категорию В – МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет Иннополис.