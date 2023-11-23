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Во Франции задержали пятерых грузин, совершивших 36 краж менее чем за месяц

Банда грузин менее чем за месяц совершила 36 краж на юге Франции

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Gerard Bottino/Global Look Press

На юго-западе Франции поймали банду грузин, промышлявшую кражами ювелирных украшений. Об этом пишет Le Figaro.

Задержание бандитов прошло 15 ноября в Жиронде и Тулузе после нескольких недель расследования. По данным полиции, пятеро иностранцев причастны к не менее чем 36 кражам, произошедшим с 20 октября по 15 ноября в районе Бордо.

Внимание правоохранителей воры привлекли после обнаружения автомобиля, который находился на месте одной из краж со взломом. После этого стражи порядка стали ожидать его появления в городе и уже через несколько дней нашли автомобиль благодаря системе видеонаблюдения. Следователи наблюдали за его передвижениями и выяснили, что за кражами стоят пятеро грузин.

«Они очень быстры, спят в своих машинах и могут совершить несколько краж за один вечер», — рассказали в жандармерии.

При задержании у грабителей нашли 250 похищенных предметов, среди которых ювелирные изделия, а также компьютеры, телефоны и очки. Обвиняемых заключили под стражу до 21 декабря.

Ранее в центре Москвы рецидивист ограбил девушку-косметолога, притворившись ее клиентом.

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