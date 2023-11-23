Врач перечислил меры, которые помогут избежать повторного инфаркта

Людям, у которых был инфаркт, важно вести здоровый образ жизни и контролировать свое состояние, чтобы снизить риск повторного развития недуга. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Прежде всего человеку надо понять, что привело его к первому инфаркту. Все же он случился не на пустом месте. Значит, человек что-то делал неправильно. Как правило, второй инфаркт приходит к тем, кто не извлек урок после первого», — отметил эксперт.

Он советует отказаться от курения, избавиться от лишнего веса и начать правильно питаться. Помимо этого, рекомендуется с осторожностью пить лекарства, выписанные врачом. Важными составляющими являются занятия спортом, контроль за уровнем холестерина и витамина D. Также важно найти хорошего кардиолога и регулярно посещать его, заключил Хухрев.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина советовала включать в свой ежедневный рацион продукты, содержащие калий, магний, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, чтобы предотвратить инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее были названы неожиданные признаки инфаркта.