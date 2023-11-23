Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач перечислил меры, которые помогут избежать повторного инфаркта

Врач Хухрев: отказ от курения поможет избежать повторного инфаркта

close
100%
Shutterstock

Людям, у которых был инфаркт, важно вести здоровый образ жизни и контролировать свое состояние, чтобы снизить риск повторного развития недуга. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Прежде всего человеку надо понять, что привело его к первому инфаркту. Все же он случился не на пустом месте. Значит, человек что-то делал неправильно. Как правило, второй инфаркт приходит к тем, кто не извлек урок после первого», — отметил эксперт.

Он советует отказаться от курения, избавиться от лишнего веса и начать правильно питаться. Помимо этого, рекомендуется с осторожностью пить лекарства, выписанные врачом. Важными составляющими являются занятия спортом, контроль за уровнем холестерина и витамина D. Также важно найти хорошего кардиолога и регулярно посещать его, заключил Хухрев.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина советовала включать в свой ежедневный рацион продукты, содержащие калий, магний, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, чтобы предотвратить инфаркт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее были названы неожиданные признаки инфаркта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий