Главный редактор «Ленты.ру» призвал государство активнее бороться с фейками

Фейк – это «злой двойник» хорошо написанной новости, так как работает по ее правилам, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров в рамках форума «Диалог о фейках» в Москве.

«На поле фейков СМИ вступают в абсолютно неравную игру с соцсетями и мессенджерами, которые зачастую берут хоть и правдивый инфоповод, но выкручивают его так, чтобы спровоцировать на эмоцию, а не сообщить факт. У них нет обязательств перед аудиторией. Нам, как профессиональным журналистам, нельзя допускать искушения поступиться принципами ради внимания аудитории, даже если это используется во благо, для привлечения к общественно значимым вещам», — заявил Тодоров.

Он отметил, что в борьбе с фейками помимо этических проблем существуют еще и практические.

«Борьба с фейками – это дорого, так как включает в себя инвестиции в новые технологии и переподготовку специалистов. Опровержения фейков привлекают меньше аудитории, чем сам фейк. Я считаю, что нужно увеличивать объем государственной поддержки на борьбу с фейками, а также создавать единые стандарты их проверки и опровержения для всех платформ, включая соцсети», — добавил Тодоров.

Международный форум «Диалог о фейках» – площадка для обмена опытом между представителями федеральных органов исполнительной власти, международными экспертами, СМИ и участниками бизнес-сообщества.

Центральными темами деловой программы в 2023 году стали влияние фейков на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и борьба с дипфейками.