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В Уфе объяснили, почему самолет пришлось тащить тягачом после посадки

В аэропорту Уфы назвали погоду причиной буксировки самолета к аэропорту

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Вадим Брайдов/РИА Новости

В аэропорту Уфы прокомментировали инцидент с самолетом, застрявшим 22 ноября на посадочной полосе после приземления. Об этом сообщает «Башинформ».

«22 ноября, совершив посадку в аэропорту «Уфа», командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в комментарии пресс-службы аэропорта.

Одновременно с этим подчеркивается, что условия посадки соответствовали нормативным значениям, а аэропорт «Уфа» постоянно поддерживает летное поле в эксплуатационной годности.

22 ноября самолет Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» при посадке в аэропорту Уфы попал в нестандартную ситуацию: воздушное судно вначале занесло, а потом самолет застрял на посадочной полосе. К зданию аэропорта его пришлось буксировать с помощью тягача.

21 ноября пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

Ранее россияне, планировавшие поездку в Казахстан, более чем на десять часов застряли в самолете.

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