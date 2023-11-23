В Уфе объяснили, почему самолет пришлось тащить тягачом после посадки

В аэропорту Уфы прокомментировали инцидент с самолетом, застрявшим 22 ноября на посадочной полосе после приземления. Об этом сообщает «Башинформ».

«22 ноября, совершив посадку в аэропорту «Уфа», командир воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» с учетом погодных условий самостоятельно принял решение на освобождение взлетно-посадочной полосы с использованием тягача-буксировщика», — говорится в комментарии пресс-службы аэропорта.

Одновременно с этим подчеркивается, что условия посадки соответствовали нормативным значениям, а аэропорт «Уфа» постоянно поддерживает летное поле в эксплуатационной годности.

22 ноября самолет Airbus A320 рейса SU 1258 Москва — Уфа компании «Аэрофлот» при посадке в аэропорту Уфы попал в нестандартную ситуацию: воздушное судно вначале занесло, а потом самолет застрял на посадочной полосе. К зданию аэропорта его пришлось буксировать с помощью тягача.

21 ноября пассажиров рейса из Москвы в Петербург высадили из самолета из-за шутки о бомбе.

Ранее россияне, планировавшие поездку в Казахстан, более чем на десять часов застряли в самолете.