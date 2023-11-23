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Взорвавшего здание ГИБДД в Мелитополе посадили на 18 лет

Суд приговорил к 18 годам тюрьмы взорвавшего здание МРЭО в Мелитополе украинца

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Южный окружной военный суд признал виновным в теракте украинца Дмитрия Голубева, который устроил взрыв в здании межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) в Мелитополе августе 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Голубеву окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы», — постановил судья.

Следствие считает, что в период с февраля по начало августа 2022-го Голубева завербовало главное управление разведки минобороны Украины, когда тот находился в Запорожье. Мужчину обучили изготовлению взрывчатки, после чего тот привез в Мелитополь части СВУ, а затем собрал из них три взрывных устройства.

Далее украинская разведка передала мужчине информацию об объектах. Ему нужно было подорвать участок трассы, здания ГИБДД и администрации Запорожской области. Взрывчатку на дороге и у административного здания нашли и обезвредили силовики, а вот у входа в отделения №2 МРЭО ГИБДД устройство все же сработало, повредив фасад и внутренние помещения.

Ранее в Запорожской области задержали членов трех агентурных групп украинской разведки.

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