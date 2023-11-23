Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Алтае мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной

В Алтайском крае мужчина выстрелил возлюбленной в лицо и обвинил в колдовстве

close
100%
Shutterstock

Жительница Алтайского края пострадала после того, как на нее напал бывший возлюбленный. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Мужчина выстрелил в женщину из пневматического пистолета. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о тяжком преступлении.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, женщина встречалась с 65-летним россиянином десять лет, но в последнее время их свидания сопровождались скандалами и насилием. Когда возлюбленная ушла от мужчины, он стал ее преследовать и заявил, что россиянка оказывает на него влияние с помощью колдовства.

В день инцидента бывший партнер пришел к пострадавшей под предлогом того, что им нужно поговорить. Женщина впустила его, но мужчина стал избивать ее и выстрелил в челюсть.

Ранее на Урале две девушки из ревности похитили женщину и заставили копать яму в лесу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий