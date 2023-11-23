На Алтае мужчина открыл стрельбу по бывшей возлюбленной

Жительница Алтайского края пострадала после того, как на нее напал бывший возлюбленный. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Мужчина выстрелил в женщину из пневматического пистолета. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о тяжком преступлении.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, женщина встречалась с 65-летним россиянином десять лет, но в последнее время их свидания сопровождались скандалами и насилием. Когда возлюбленная ушла от мужчины, он стал ее преследовать и заявил, что россиянка оказывает на него влияние с помощью колдовства.

В день инцидента бывший партнер пришел к пострадавшей под предлогом того, что им нужно поговорить. Женщина впустила его, но мужчина стал избивать ее и выстрелил в челюсть.

Ранее на Урале две девушки из ревности похитили женщину и заставили копать яму в лесу.