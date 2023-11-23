Эксперты рассказали, в чем польза морской капусты и кому она противопоказана

Морская капуста отличается низкой калорийностью и высоким содержанием полезных микроэлементов. В ней содержатся витамины A, C, D, E, K и все витамины группы B, а также хлор, калий, натрий, магний, фосфор, кремний, кальций, йод, алюминий, фтор, бор, медь и другие полезные элементы. Однако включать ее в рацион можно не всем, в некоторых случаях морская капуста может нанести вред здоровью, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Морская капуста полезна для работы щитовидной железы, снижает риск развития атеросклероза и тромбозов, помогает при запорах, способствует восстановлению после удаления новообразований, является профилактикой развития онкологии. Также этот продукт может защитить организм от токсинов и повысить гемоглобин.

Однако в некоторых случаях морская капуста может нанести вред. Так, с осторожностью к ней нужно отнестись беременным и кормящим женщинам, так как из-за высокого содержания йода он может проникнуть через плаценту или попасть в грудное молоко. Избыток йода может вызвать нарушения в развитии ребенка.

Кроме того, ламинарию нельзя есть при почечных заболеваниях, при повышенной активности щитовидки и таких диагнозах, как фурункулез, крапивница, туберкулез, острые заболевания органов ЖКТ.

Суточная норма потребления морской капусты для взрослого человека — 100 г ламинарии в сутки.

Эндокринологи согласны с тем, что ламинария противопоказана людям, у которых есть заболевания ЖКТ и пищевые аллергии, а также пониженная свертываемость крови.

При этом эксперты включают морскую капусту в список продуктов, которые могут влиять на кровообращение, и поэтому помогают согреться в холодное время года.