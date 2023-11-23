Автомойщик отказался мыть машину бывшего коллеги и обстрелял его из пневматики

Работник автомойки отказался мыть машину бывшего сослуживца и выстрелил в него из пневматики. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Конфликт между бывшими коллегами произошел на автомойке на улице Героя Попова. Во время своей смены 25-летний работник организации увидел на парковке автомобиль давнего оппонента, 37-летнего знакомого, с которым он ранее здесь работал.

Мужчина приехал на автомойку, чтобы получить стандартную услугу, но оператор станции отказал ему в ее предоставлении. Более того, он начал с ним драку, а затем достал из кармана пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в автомобилиста.

О произошедшем в полицию заявила свидетельница инцидента. Стрелок был задержан сотрудниками ППС и доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Его отпустили под подписку о невыезде.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. К настоящему времени стражами порядка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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