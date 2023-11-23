В МИД отреагировали на ситуацию с россиянами, которых удерживают в Мьянме

Возможности для вывоза пары обманутых россиян Сергея Кузьмина и Екатерины Неясовой из Мьянмы ограничены из-за ситуации в республике. Об этом сообщили РИА Новости в российском министерстве иностранных дел.

Там пояснили, что с 27 октября идут бои между вооруженными силами страны и местными этническими группировками из-за обострения военно-политической ситуации на северо-востоке Мьянмы. Поэтому возможности безопасного выезда застрявших россиян из населенного пункта Лоукайн «крайне ограничены», сказали в МИД.

Тем не менее российские дипломаты находятся в контакте с россиянами.

Все началось с того, что 20-летний юноша и 19-летняя девушка из России поехали в Мьянму, чтобы устроиться на работу. Предполагалось, что молодые люди европейской внешности будут продавать товары гражданам Китая.

Однако, когда россияне прибыли в страну, их обманом увезли на север, где часть территорий не контролируется правительством. Там их поселили в отель с решетками на окнах и запретили самостоятельно передвигаться. Под угрозой пыток и избиений молодых людей заставляли убеждать европейцев и американцев вкладываться в криптовалюту.

После прошедших на северо-востоке страны боев с 26 октября в другие районы вынуждены были перебраться около 50 тысяч человек. Мошенническое предприятие, где россиян заставляли работать, закрылось. Сейчас они живут в другом отеле, а российское посольство не может помочь им выбраться из Мьянмы — пара все еще находится на неподконтрольной властям территории.

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