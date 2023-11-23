Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида

В Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании инвалида

close
100%
Depositphotos

В Петербурге полиция заинтересовалась информацией об изнасиловании 26-летней женщины с инвалидностью. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в Сертолово. Местный житель обратился в полицию и рассказал о том, что летом 2023 года незнакомый ему мужчина надругался над его дочерью.

Известно, что россиянка работает уборщицей в магазине. У нее подтверждена инвалидность второй группы, диагноз — отставание в развитии.

По версии правоохранителей, к изнасилованию причастен 32-летний мужчина, который зарегистрирован в Краснодаре. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее педагога американской школы обвинили в изнасиловании ученицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий