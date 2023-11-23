В Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида

В Петербурге полиция заинтересовалась информацией об изнасиловании 26-летней женщины с инвалидностью. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел в Сертолово. Местный житель обратился в полицию и рассказал о том, что летом 2023 года незнакомый ему мужчина надругался над его дочерью.

Известно, что россиянка работает уборщицей в магазине. У нее подтверждена инвалидность второй группы, диагноз — отставание в развитии.

По версии правоохранителей, к изнасилованию причастен 32-летний мужчина, который зарегистрирован в Краснодаре. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее педагога американской школы обвинили в изнасиловании ученицы.