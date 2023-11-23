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Врач предупредил об опасности, которая грозит пациентам с варикозом зимой

Врач Орлов: опасность может возникнуть для пациентов с варикозом зимой

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Перепады температур и малоподвижный образ жизни в зимний период могут негативно отразиться на состоянии людей с варикозной болезнью. Об этом «Москве 24» рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

Он отметил, что люди с таким недугом могут чувствовать себя лучше зимой, потому что в этот период ноги отекают меньше, чем в жару. Однако именно в холодное время года часто всего развиваются различные сердечно-сосудистые заболевания, в том числе опасное осложнение варикоза — тромбоэмболия легочной артерии, предупредил эксперт.

«Причиной этого становится прежде всего перепад температур, из-за которого сосудам постоянно приходится сужаться и расширяться. Если они не в порядке, то попросту могут не выдержать такой нагрузки» — сказал Орлов.

Эксперт посоветовал людям с варикозом избегать переохлаждений и резкого перепада температур зимой. Помимо этого, в период плохой погоды и новогодних праздников люди меньше двигаются. Этот фактор, а также алкоголь и вредная еда могут привести к сгущению крови, что повышает риск закупорки сосудов эритроцитами.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что в группе риска по развитию варикоза находятся люди, у которых есть наследственная предрасположенность и лишний вес, а также те, у кого стоячая работа. По ее словам, чаще всего данное заболевание появляется у женщин, на это влияет их гормональный фон.

Ранее врач предупредил о связи плоскостопия с появлением варикоза.

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