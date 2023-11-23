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Российские женщины рассказали о самых желанных подарках ко Дню матери

RT: в топ самых желанных подарков на День матери входят подарочные сертификаты

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Freepik.com

На День матери россияне чаще всего покупают своим мамам цветы, кондитерские изделия и парфюмерию. При этом в топ самых желанных подарков входят цветы и подарочные сертификаты, а также деньги, парфюмерия, кондитерские изделия, украшения и драгоценности. При этом пожелания женщин зависят от возраста, передает RT со ссылкой на результаты исследования маркетплейса «Мегамаркет».

Мамы в возрасте от 25 до 34 лет в числе желанных подарков называли электронику, средства ухода, от 35 до 44 лет — товары для хобби, книги и электронику. Женщины в возрасте от 45 до 60 лет рассказали, что хотели бы получить на День матери принадлежности для хобби, книги, кофе и чай.

Половина респондентов при этом признались, что обычно ограничиваются словесными поздравлениями. Подарки готовят порядка 35% участников исследования, 17% — устраивают торжество.

Интересно, что этот праздник является третьим по узнаваемости семейным торжеством после Международного женского дня и Дня защиты детей. Знают о нем 71% респондентов, правильную дату празднования назвали 65% участников опроса.

Напомним, на прошлый День матери россияне чаще всего дарили своим мамам цветы, конфеты, косметику, деньги, товары для дома, алкоголь, одежду и гаджеты.

Ранее также россияне рассказали, что готовы потратить на новогодние подарки коллегам от 300 до 500 рублей.

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