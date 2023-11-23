Один человек пострадал во время пожара на авиазаводе в Москве

Один человек пострадал в результате инцидента на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Об этом пишет «МК».

По данным издания, инцидент произошел около 6 часов утра. В одном из помещений загорелась емкость с ацетоном. Однако, как сообщил ТАСС, горело оборудование в цехе люминесцентного контроля деталей. Пожар распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение.

В результате пострадал 52-летний мужчина. По данным ТАСС, у него обожжено 90% тела и зафиксированы ожоги 2-3 степеней.

Причина инцидента устанавливается.

До этого в Нижегородской области жильцам пришлось эвакуироваться из дома из-за взрыва в одной из квартир. Инцидент произошел в поселке Ждановский, на улице Фестивальной. Ночью жильцы дома услышали хлопок, после чего начался пожар. На нескольких этажах наблюдался сильный дым.

Ранее в Вологде во время урока у школьника взорвался пауэрбанк.