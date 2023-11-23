У россиянки нашли 11-сантиметровую опухоль во время беременности

В Башкортостане у беременной женщины обнаружили крупную опухоль. Об этом сообщает Республиканский перинатальный центр.

Инцидент произошел в Уфе после того, как женщина стала на учет в женской консультации. Во время исследований у 33-летней россиянки заметили опухоль, диаметр которой составил более 11 сантиметров.

Врачам удалось пролонгировать беременность до срока, когда ребенок считается доношенным. В результате женщине сделали кесарево сечение.

«Одновременно в ходе оперативного вмешательства была произведена аднексэктомия — удаление яичника, пораженного опухолью, ревизия брюшной полости, резекция большого сальника, а также проведены дополнительные исследования ткани опухоли», — сообщается в публикации.

На данный момент матери и ребенку ничего не угрожает. Их уже выписали из учреждения.

Ранее в Приморье машину беременной женщины смяло в ДТП.