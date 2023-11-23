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Жители Ростова-на-Дону остались без света и тепла из-за повреждения кабеля

Тысячи жителей Ростова остались без отопления и света из-за повреждения кабеля

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Тысячи жителей Ростова-на-Дону в ночь на 23 ноября остались без тепла, света и воды из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги «Западная Хорда». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, компания «Т-Транс» во время земляных работ на улице Доватора перебила электрический кабель, который питает некоторые многоквартирные дома на улицах Стабильной, Коблова и Волнистой. В результате без света, отопления и водоснабжения остались тысячи жителей.

Администрация Ростова подала заявление в городскую прокуратуру. Восстановление поврежденного участка проведут за счет организации, которая и повредила кабель.

Сам Логвиненко заявил, что поручил на время ремонта подключить генератор и подать электричество в дома по временной схеме. К полуночи в многоквартирном доме по улице Стабильная, 3 подключили дизель-генератор и запустили насосы для подачи отопления. Включены восемь лифтов — по одному в каждом подъезде.

Ранее на электроподстанции в Подмосковье произошло замыкание.

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