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Россияне рассказали, ссорятся ли с коллегами из-за графика отпусков

Каждый третий россиянин заявил о конфликтах на работе из-за отпусков

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Depositphotos

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Треть (33%) россиян сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 28% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 5% россиян получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам.

В большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (60% опрошенных).

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