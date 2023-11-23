Врач рассказала, сколько на самом деле могут храниться замороженные продукты

В замороженных продуктах содержится меньше витаминов, чем в свежих, но бывают исключения. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Морозова, врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье».

«Например, количество каротиноидов (предшественников витаминов группы А) в моркови при замораживании может стать даже выше за счет вымораживания влаги. А вот количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке не меняется, поэтому тем, кто следит за своим рационом и считает калории, белки, жиры и углеводы (КБЖУ), такой способ хранения продуктов подходит. Замороженные продукты полезнее продуктов, консервированных с помощью добавления соли, сахара, уксуса, копчения, отварных или бланшированных, подвергнутых термической обработке», — заявила она.

По словам врача, в растительной пище витамины и минералы остаются практически в полном объеме. Заморозка частично меняет структуру клеток мяса и рыбы, но полезные свойства, хотя и в меньшем объеме, сохраняются. Некоторые из овощей могут утратить свои вкусовые качества: зелень плохо реагирует на заморозку, томаты теряют и форму, и вкус, огурцы после заморозки непригодны к употреблению, картофель становится безвкусным.

«При заморозке снижается количество витаминов в таких продуктах, как сметана, йогурт, свежие яйца, а также теряется их однородная желеобразная консистенция. Повторно продукты можно замораживать, но есть вероятность, что их качество ухудшится. Особенно это касается продуктов, содержащих воду — овощи, фрукты, зелень, курица и рыба, свежее мясо. Спокойно повторную заморозку переживут сало, тесто, сливочное масло, сыровяленые и копченые продукты. Для сохранения вкусовых качеств рекомендуется вакуумировать продукты», — отметила медик.

У каждого замороженного продукта и блюда есть свой срок хранения.

«Например, у большинства ягод и овощей срок хранения не более 12 месяцев. Заморозка лишь тормозит некоторые процессы в продуктах, а не полностью прекращает их. Поэтому мясо (говядину, телятину, баранину, свинину) рекомендуется хранить при температуре не выше минус 18-20 градусов и не более 6 месяцев. Постную рыбу рекомендовано хранить до 8 месяцев, жирную — до 4 месяцев. При увеличении срока хранения теряются витамины, ухудшается вкус, внешний вид», — добавила врач.

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