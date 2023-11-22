Участники форума «Диалог о фейках» заявили о росте фейков в российском медиаполе

С 2020 года в России наблюдается систематический рост количества недостоверной информации. Об этом на форуме «Диалог о фейках», организованном АНО «Диалог регионы», заявил директор организации Владимир Табак. Участники форума оценили влияние фейков на политическую и экономическую ситуацию в стране.

Табак отметил, что в январе-октябре 2023 года было выявлено более 3,3 тысяч уникальных фейков. Это на 25% превышает показатель прошлого года. При этом, по его словам, фейки становятся более региональными. Он объяснил это тем, что в некоторых российских областях, особенно приграничных, собственная новостная повестка перекрывает федеральную.

«Мы формируем рынок фактчекинга, для опровержения нами создан информационный сервис «Лапша Медиа», который уже имеет трехкратный рост аудитории. Наша задача — создание и развитие новых фактчекинговых площадок. Фейки — это не просто история, которая влияет на пользователя. Она несет социально политические риски», — приводит его слова «Лента.ру».

В свою очередь, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева рассказала о сегодняшнем опыте Китая и Евросоюза по борьбе с дипфейком и подвела участников форума к выводу о необходимости соблюдения информационной гигиены и развития критического мышления, помогающего противостоять фейкам.

В ходе своего выступления руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о работе созданного ведомством ситуационного центра, который с помощью системы госмониторинга в круглосуточном режиме выявляет потенциальные информационные угрозы.

Руководитель рабочей группы АНО «Цифровая экономика» Владислав Онищенко объяснил механизм влияния недостоверной информации на экономику. По его словам, фейки являются одним из способов конкурентной борьбы, они способны как увеличить так и уронить прибыль или капитализацию компаний. Способом предотвращения ряда экономических трудностей, вызванных фейковыми информационными поводами, может стать медиаграмотность.

По мнению председателя общественной организации «Движение Союз» из Белоруссии Сергея Луща, если не регулировать и контролировать новостную повестку, то ее будет контролировать кто-то. «Мы должны говорить не только о фактчекинге, но и о культуре потребления цифровой информации», — заявил он.