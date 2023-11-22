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Виртуальный образ геолога Салманова встретил главу Югры в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Губернатор ХМАО посетила павильон «Роснефти» на форуме «Россия»

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Дни Москвы на выставке «Россия». Источник - Пресс-служба «Роснефти»

Виртуальный образ российского геолога Фармана Салманова приветствовал губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Комарову в павильоне «Роснефти» в рамках ее посещения международной выставки-форума «Россия», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что главе региона рассказали о новых крупнейших проектах и достижениях компании, цифровизации и импортозамещении, социальных и экологических инициативах.

Также Комарова оценила современные возможности управления месторождением в режиме удаленного доступа. В павильоне представлена модель цифрового месторождения, с помощью которой можно контролировать основные технологические параметры нефтепромысла и управлять процессом добычи. Такой программный комплекс уже работает на добывающих предприятиях «Роснефти» в Уфе и Тюмени, в планах – дальнейшее тиражирование эффективного цифрового решения на другие предприятия компании.

Кроме этого, главе региона представили проект «Восток Ойл», реализация которого идет полным ходом на севере Красноярского края. Ресурсная база мега-проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Сырье добытое на месторождениях Восток Ойл будет отгружаться по Северному морскому пути танкерами ледового класса, которые уже строятся на судостроительном комплексе «Звезда».

Как уточнили в компании, на территории ХМАО «Роснефть» представлена предприятиями «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «Няганьнефтегаз» и «Конданефть». Они добывают около 40% от общего объема добычи региона.

Отмечается, что при поддержке компании в регионе строятся детские сады, школы, больницы, дома культуры, ледовые арены, спортивные комплексы и площадки, новые дороги. Также за последние несколько лет предприятия «Роснефти» реализовали в регионе десятки крупных социальных проектов.

Напомним, еждународная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

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