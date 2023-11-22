Губернатор Ульяновской области сообщил о пострадавших при столкновении поездов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в Telegram-канале, что после столкновения двух поездов у пяти человек зафиксированы ушибы мягких тканей.

Согласно сообщению главы региона, на место срочно выехали две бригады скорой помощи Чердаклинской районной больницы. Медики оказали помощь пострадавшим на месте.

«От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой», — написал Русских.

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда сообщением Адлер — Пермь и локомотива в Ульяновской области.

Инцидент произошел 22 ноября около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. По предварительной информации, в результате столкновения поездов схода подвижного состава не произошло. Перед произошедшим машинист успел экстренно затормозить, но аварии избежать не удалось.

По данным РЖД, авария случилась из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Ранее сообщалось о массовом ДТП на МКАД на западе Москвы.