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Политолог заявил о попытках США поддержать иллюзию своей гегемонии

Политолог Асафов: заявления Байдена имеют электоральный смысл

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Штаб президента США Джо Байдена должен производить какой-то контент, который будет понятно объяснять его позиции на старте избирательной компании. Об этом, комментируя статью Байдена в газете The Washington Post, заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Все заявления Байдена, кроме ситуативных, имеют электоральный смысл, и так надо пытаться это трактовать. Мы видим, что серьезные политические промашки, как высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина после встречи с ним, не дают потенциальным избирателям понимания, куда же их может привести свежепереизбранный в будущем президент», — сказал он.

Политолог объяснил, что поэтому штаб Байдена должен производить и доносить до общества какие-то акценты, назвав их частью контуров электорального сообщения для избирателей. При этом он отметил, что у администрации Байдена на данный момент много проблем.

«Это и фентаниловая эпидемия, и еще никак необъясненный уход из Афганистана. Но это за давностью времен уже неактуально, так же как и ситуация вокруг Капитолия, поэтому говорят по ключевым событиям», — сказал Асафов.

По его словам, штаб Байдена инвестировал в сюжеты, связанные с поддержкой Украины и поддержкой Израиля, но, несмотря на колоссальные инвестиции, эти темы не имеют популярности у избирателей.

«Они, наоборот, от этой темы устали и часто задают вопросы. С учетом общего экспертного, аналитического и журналистского фона, который наглядно говорит о провале, нужно как-то объяснять дальнейшие шаги в этом направлении, и более того, объяснять избирателю, почему он должен принять эту точку зрения и сторону», — сказал политолог.

По его мнению, эти объяснения звучат неубедительно, потому что спорить с реальностью сложно. Он подчеркнул, что план по сдерживанию России провалился в экономическом смысле и в смысле поддержки Украины, поэтому администрация Байдена пытается говорить с электоратом на эту тему.

При этом Асафов отметил, что в своей статье Байден спорит с ведущими западными аналитиками, которые пишут в своих исследованиях на протяжении десятка лет о конце гегемонии США. Эксперт считает, что это попытка создать иллюзию того, что гегемония не кончилась и что она только укрепится.

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