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В Ульяновской области возбудили дело после аварии на железной дороге

СК РФ возбудил дело после столкновения поездов в Ульяновской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского поезда сообщением АдлерПермь и локомотива в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 22 ноября около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск. По предварительной информации, в результате столкновения поездов схода подвижного состава не произошло. Перед произошедшим машинист успел экстренно затормозить, но аварии избежать не удалось.

По данным РЖД, авария случилась из-за «грубого нарушения при организации работы станции».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что после аварии за медицинской помощью обратились 25 человек, никто из них серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на МКАД на западе Москвы.

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