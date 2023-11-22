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В Подмосковье закрасили скандальный мурал «Родина-мать зовет!»

В Видном закрасили мурал «Родина-мать зовет!» с лицом местной чиновницы

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В подмосковном Видном закрасили мурал «Родина-мать зовет!» с подрисованным лицом местной чиновницы Людмилы Лернер. Произведение вызвало возмущение местных жителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На необычное изображение на стене жилого дома видновчане обратили внимание 20 ноября. На мурале руководитель отделения Ленинского городского округа Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области призывала горожан проверить газовую плиту, а в случае неисправности звонить в службу 112.

Местные жители стали писать жалобы с обвинениями в адрес чиновницы и авторов плаката, обвинив их в неуважении к истории. В администрации согласились, что мурал вызвал у местных жителей справедливое негодование «из-за ассоциации со знаменитым плакатом времен Великой Отечественной войны».

Вскоре висевший на фасаде плакат закрасили белой краской, но снимать его не стали.

До этого в Харькове закрасили граффити с актером и режиссером Сергеем Бодровым – младшим на Кирочной улице в Санкт-Петербурге.

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