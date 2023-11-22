Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РЖД объяснили столкновение поездов в Ульяновской области

РЖД: столкновение в Ульяновской области произошло из-за грубого нарушения

Столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции». Об этом говорится в 
в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

«РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 ПермьАдлер с маневровым локомотивом», — говорится в сообщении.

Поезд №354 временно задерживается для проведения технических работ. На 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд из Димитровграда в Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Компания начала внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, также РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.

По данным РЖД, предварительно, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 человек. Среди них один несовершеннолетний. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На борту поезда Адлер — Пермь находились 396 человек, включая 94 ребенка. Столкновение произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Ранее появились кадры столкновения грузовика и электропоезда в Нижегородской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий