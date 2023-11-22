В РЖД объяснили столкновение поездов в Ульяновской области

Столкновение поезда с локомотивом в Ульяновской области произошло из-за «грубого нарушения при организации работы станции». Об этом говорится в

в официальном новостном Telegram-канале РЖД.

«РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом», — говорится в сообщении.

Поезд №354 временно задерживается для проведения технических работ. На 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд из Димитровграда в Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Компания начала внутреннюю проверку. Пострадавшие получат страховую компенсацию, также РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.

По данным РЖД, предварительно, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 человек. Среди них один несовершеннолетний. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

На борту поезда Адлер — Пермь находились 396 человек, включая 94 ребенка. Столкновение произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Ранее появились кадры столкновения грузовика и электропоезда в Нижегородской области.