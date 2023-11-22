Из-за столкновения поездов под Ульяновском пострадали 25 человек, включая ребенка

В результате столкновения двух поездов под Ульяновском пострадали 25 человек, включая ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщает РЖД.

По данным РЖД, предварительно, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 человек. Среди них один несовершеннолетний. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате столкновения пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер с маневровым тепловозом схода подвижного состава не произошло. Перед произошедшим машинист успел экстренно затормозить, но аварии избежать не удалось.

Прочие детали и обстоятельства на данный момент не сообщаются. Причины произошедшего устанавливаются.

На борту поезда Адлер — Пермь находились 396 человек, включая 94 ребенка. Столкновение произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Ранее появились кадры столкновения грузовика и электропоезда в Нижегородской области.